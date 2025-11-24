Δύσκολες ώρες για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

Πένθος για τον γνωστό τραγουδιστή Πάνο Κιάμο καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο Πάνος Κιάμος περνά μία από τις πιο δύσκολες ώρες στη ζωή του καθώς η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να βιώσει κανείς.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος με μια συγκινητική ανάρτηση.

«Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.” Οδυσσέας Ελύτης», έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη μαύρη φωτογραφία που μοιράστηκε, ο τραγουδιστής γράφει: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».