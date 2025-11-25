Κίνηση τώρα: Με το «καλημέρα» στο... κόκκινο ο Κηφισός - Πού υπάρχουν προβλήματα

«Γκάζι – φρένο» είναι οι οδηγοί που κινούνται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής και το πρωί της Τρίτης (25/11).

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ και στη Λεωφόρο Συγγρού, εντοπίζονται καθυστερήσεις.

Στην Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να «οπλιστούν» με υπομονή, καθώς τμηματικά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.