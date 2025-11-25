Μαγνησία: Ανήλικη κατήγγειλε τον άνδρα που τη φιλοξενούσε για σεξουαλική παρενόχληση

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η παραμονή μίας ανήλικης κοπέλας από το εξωτερικό στην Μαγνησία, όταν ο πατέρας της κοπέλας που την φιλοξενούσε την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Η ανήλικη υπέβαλε καταγγελία, και σε βάρος του 47χρονου ασκήθηκε δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου.

Η δίκη, η οποία διακόπηκε για τις 4 Δεκεμβρίου λόγω ωραρίου του γραμματέα του δικαστηρίου, ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, τον Ιούλιο του 2022 σε περιοχή της Μαγνησίας ένας 47χρονος μαζί με την ανήλικη κόρη του φιλοξενούσε μια κοπέλα από το εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Ένα βράδυ εκτάκτως πήγε στο σπίτι του και μια δεύτερη μαθήτρια, η οποία εκείνη την ημέρα ήταν άρρωστη και κοιμόταν μόνη της σε ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού του άνδρα. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα η κοπέλα, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ξύπνησε και είδε τον άνδρα να στέκεται όρθιος στο κάτω μέρος του κρεβατιού, έχοντας κατεβασμένο το παντελόνι του και τρίβοντας το μόριό του στο πέλμα του ποδιού της. Εκείνος αιφνιδιασμένος μαζεύτηκε και τη ρώτησε εάν είναι καλά. Κοπέλα διατήρησε την ψυχραιμία της και τηλεφώνησε στη μητέρα της στο εξωτερικό, ενώ ενημέρωσε και τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Έτσι μετέβησαν στο συγκεκριμένο σπίτι άλλοι γονείς παραλαμβάνοντας και τις δύο μαθήτριες, οδηγώντας τις για φιλοξενία σε άλλη οικία. Καταθέτοντας στο δικαστήριο η υπεύθυνη του προγράμματος ανέφερε ότι διαπίστωσε πως το παιδί φαινόταν ταραγμένο, αλλά και πως επιθυμία της οικογένειας της ανήλικης τότε, ενήλικης σήμερα, κοπέλας είναι ο άνδρας να μην πάει φυλακή, αλλά να υπάρξει καταγραφή στο μητρώο του, ώστε να μην φιλοξενηθεί ποτέ ξανά άλλο παιδί στο σπίτι του.

Πέρα από την καταγγελία της μικρής δεν υπάρχει άλλη μαρτυρία, με τον κατηγορούμενο να εκπροσωπείται μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, υποστηρίζοντας πως όταν μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η κοπέλα σκόνταψε από τις βαλίτσες της και κάθισε απότομα στο κρεβάτι της, με αποτέλεσμα να την ξυπνήσει και πως όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατήγγειλε η ανήλικη είναι προϊόντα της φαντασίας της.

Παράλληλα ο 47χρονος φέρεται να δηλώνει πως από τη συγκεκριμένη ιστορία έχει καταστραφεί και πως έχει πληγεί το κύρος και η αξιοπρέπειά του στον οικισμό όπου διαμένει. Να σημειωθεί πως η καταγγέλλουσα βρίσκεται ήδη στη χώρα της, με τους γονείς της να μην έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, αφήνοντας πίσω την καταγγελλόμενη ιστορία.

