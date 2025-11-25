Άλιμος: Τρομακτική μαρτυρία για τον «δράκο» - «Με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε»

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Άλιμο, καθώς ένας άγνωστος άνδρας έχει σκορπίσει τον τρόμο, πραγματοποιώντας σεξουαλικές επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον δύο γυναίκες έχουν πέσει θύματα του δράστη τις τελευταίες ημέρες.

Ο δράστης φέρεται να στήνει καρτέρι σε σκοτεινά ή απομονωμένα σημεία της περιοχής, αιφνιδιάζοντας τα υποψήφια θύματά του. Περιγράφεται ως ηλικίας 25-30 ετών, ύψους περίπου 1,65 μ., με μαύρα μαλλιά, και εκτιμάται ότι πιθανότατα είναι αλλοδαπός.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του θύματος

Η Αστυνομία πραγματοποιεί εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ η μαρτυρία μιας γυναίκας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 είναι συγκλονιστική, περιγράφοντας καρέ-καρέ την επίθεση.

«Είχα πάρει το λεωφορείο να πάω στη δουλειά μου. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω με πλησίασε χωρίς να μου μιλήσει, με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα. Εγώ άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100».

