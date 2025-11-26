Η Ομόνοια φωτίζεται κίτρινη: Η καρδιά της πόλης για πρώτη φορά στo χρώμα «Ευχαριστώ»

Στην πιο πολυσύχναστη πλατεία της πόλης, εκεί όπου χτυπάει ο παλμός καθημερινών μικρών ιστοριών και γεγονότων, η Αθήνα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Ένα μήνυμα που δεν είχε να κάνει με γιορτές, στολισμούς ή με θεάματα αλλά με κάτι πολύ βαθύτερο: Tην αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που κρατούν την πόλη καθαρή, ασφαλή και λειτουργική.

Από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου, το εμβληματικό σιντριβάνι της Ομόνοιας φωταγωγείται σε έντονο κίτρινο χρώμα, συμμετέχοντας στην πανελλαδική πρωτοβουλία «Καθαρή Εβδομάδα».

Ένα κίτρινο φως που αλλάζει τα δεδομένα

Η επιλογή του κίτρινου χρώματος δεν ήταν τυχαία, είναι το χρώμα της «Κίτρινης Καρδιάς», του συμβόλου της καμπάνιας αφύπνισης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με την υποστήριξη της Κarcher. Μιας καρδιάς που ανάβει για να θυμίσει πως η καθαριότητα της πόλης δεν είναι δεδομένη, αλλά είναι αποτέλεσμα αδιάκοπης δουλειάς ανθρώπων που συχνά μένουν αόρατοι.

Το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας φωταγωγημένο στο χρώμα της ευγνωμοσύνης

Οι ομάδες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν πριν από το πρώτο φως της ημέρας. Κάποιοι θα τους δουν στο δρόμο για τη δουλειά, ενώ οι περισσότεροι δεν θα τους δουν καθόλου. Το αποτέλεσμα, όμως, της δουλειάς τους το βλέπουμε και κυρίως το βιώνουμε όλοι.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου στην πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας δήλωσε: «Με μια συμβολική κίνηση λέμε το “Eυχαριστώ” που οφείλουμε στους 2.862 ανθρώπους της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Σε συνεργασία με την Kärcher, φωτίσαμε το Σιντριβάνι της Ομόνοιας σε χρώμα κίτρινο, το χρώμα της ευγνωμοσύνης. Από τα πλυσίματα των δρόμων και τις δράσεις antigraffiti μέχρι την ενημέρωση για τον καφέ κάδο και τη διανομή κομπόστ- λιπάσματος, οι εργαζόμενοι δίνουν νυχθημερόν τον καλύτερό τους εαυτό για τη φροντίδα της πόλης μας. Τον τελευταίο χρόνο, οι παρεμβάσεις καθαριότητας σε κάθε γειτονιά έχουν αυξηθεί έως και πέντε φορές, κάνοντας τη διαφορά στην καθημερινότητα όλων μας».

Κίτρινο φως στην καρδιά της Αθήνας για τους ανθρώπους της καθαριότητας

Η Καθαρή Εβδομάδα συνεχίζεται και η Αθήνα δίνει το πιο δυνατό παράδειγμα

Με την τοποθέτηση των Κίτρινων Καρδιών σε 3 διαφορετικές πόλεις, δράσεις από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και με την αυξανόμενη ανταπόκριση στην online συμμετοχή στο katharievdomada.gr, η πρωτοβουλία μεγαλώνει και η Αθήνα με τη φωταγώγηση σε κίτρινο χρώμα του πιο κεντρικού της σημείου, θέλει να υπενθυμίσει τους ανθρώπους που κρατούν αυτήν την πόλη καθαρή και την αξία του «Ευχαριστώ».

Η πλατεία Ομονοίας φωτισμένη σε κίτρινο χρώμα, στο πλαίσιο της «Καθαρής Εβδομάδας»

Το κίτρινο φως στην Ομόνοια δεν είναι απλώς μια ενέργεια, είναι ένας συμβολισμός που κάνει την πόλη να σταθεί για λίγο και να σκεφτεί και αυτό από μόνο του είναι ένα μικρό βήμα προς μια πιο ευγενική και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα.