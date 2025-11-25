Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες προστασίας σε γυναίκες-θύματα βίας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου – Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δίνει οδηγίες προστασίας στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να βρίσκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που υφίσταται βία, κακοποίηση ή κάθε μορφή παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της.

Εκτιμάται ότι 1 στις 4 έφηβες κοπέλες πέφτει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της. Από 16% έως 58% των γυναικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν υποστεί έμφυλη βία μέσω της τεχνολογίας. Σε συνθήκες πολέμου, σύγκρουσης ή ανθρωπιστικής κρίσης, το 70% των γυναικών αντιμετωπίζει μορφές έμφυλης βίας. Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες γυναικών, όπως οι μετανάστριες και πρόσφυγες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι ανήλικες και νεαρές γυναίκες, οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας καθώς και οι ηλικιωμένες. Οι ομάδες αυτές συχνά είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Το βίντεο του Ε.Ε.Σ. όπου Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ δίνουν οδηγίες σε περίπτωση που κινδυνεύεις από έμφυλη – ενδοοικογενειακή βία:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υλοποιεί ένα πλέγμα δράσεων για τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση:

1.Υπηρεσία Προστασίας Φύλου και Συμπερίληψης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας και διακρίσεων ώστε μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του ΕΕΣ να προάγεται η ισότητα, η ασφάλεια και ο σεβασμός προς κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή κοινωνικής θέσης.

Η Υπηρεσία:

Εκπαιδεύει το προσωπικό και τους εθελοντές, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά έκφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Εκπονεί οδηγούς και εργαλεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση σε επαγγελματίες και εθελοντές.

Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας για την Έμφυλη βία, την ισότητα των φύλων και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κοινωνικές Υπηρεσίες και προγράμματα στην Αθήνα και την Περιφέρεια, που παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες γυναίκες, γυναίκες πρόσφυγες, γυναίκες ηλικιωμένες και ΑμεΑ, που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία, μέσα από μία ολιστική - ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι προσφέρουν σε γυναίκες, καθώς και στα παιδιά τους υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διαχείριση ατομικών υποθέσεων, διασύνδεση με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς, συμβουλευτική. Κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών, η ενίσχυση της αυτονόμησής τους και η ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, που παρέχει ενημέρωση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης (2105140440, WhatsApp/Viber: 6934724893), με υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε 12 γλώσσες. Τηλεφωνική γραμμή 10205 - Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΕΕΣ, για ενήλικες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί την Πολιτεία, τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών να συνεργαστούν στενά, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία κάθε γυναίκας και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου η ισότητα, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια θα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες.