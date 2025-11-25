Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες προστασίας σε γυναίκες-θύματα βίας

Εκτιμάται ότι 1 στις 4 έφηβες κοπέλες πέφτει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της

Newsbomb

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες προστασίας σε γυναίκες-θύματα βίας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου – Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δίνει οδηγίες προστασίας στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να βρίσκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που υφίσταται βία, κακοποίηση ή κάθε μορφή παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της.

Εκτιμάται ότι 1 στις 4 έφηβες κοπέλες πέφτει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της. Από 16% έως 58% των γυναικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν υποστεί έμφυλη βία μέσω της τεχνολογίας. Σε συνθήκες πολέμου, σύγκρουσης ή ανθρωπιστικής κρίσης, το 70% των γυναικών αντιμετωπίζει μορφές έμφυλης βίας. Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες γυναικών, όπως οι μετανάστριες και πρόσφυγες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι ανήλικες και νεαρές γυναίκες, οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας καθώς και οι ηλικιωμένες. Οι ομάδες αυτές συχνά είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Το βίντεο του Ε.Ε.Σ. όπου Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ δίνουν οδηγίες σε περίπτωση που κινδυνεύεις από έμφυλη – ενδοοικογενειακή βία:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υλοποιεί ένα πλέγμα δράσεων για τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση:

1.Υπηρεσία Προστασίας Φύλου και Συμπερίληψης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας και διακρίσεων ώστε μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του ΕΕΣ να προάγεται η ισότητα, η ασφάλεια και ο σεβασμός προς κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή κοινωνικής θέσης.

Η Υπηρεσία:

  • Εκπαιδεύει το προσωπικό και τους εθελοντές, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά έκφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
  • Εκπονεί οδηγούς και εργαλεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση σε επαγγελματίες και εθελοντές.
  • Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας για την Έμφυλη βία, την ισότητα των φύλων και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  1. Κοινωνικές Υπηρεσίες και προγράμματα στην Αθήνα και την Περιφέρεια, που παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες γυναίκες, γυναίκες πρόσφυγες, γυναίκες ηλικιωμένες και ΑμεΑ, που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία, μέσα από μία ολιστική - ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι προσφέρουν σε γυναίκες, καθώς και στα παιδιά τους υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διαχείριση ατομικών υποθέσεων, διασύνδεση με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς, συμβουλευτική. Κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών, η ενίσχυση της αυτονόμησής τους και η ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

  1. Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, που παρέχει ενημέρωση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε πολίτες σε όλη την Ελλάδα.
  2. Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης (2105140440, WhatsApp/Viber: 6934724893), με υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε 12 γλώσσες.
  3. Τηλεφωνική γραμμή 10205 - Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΕΕΣ, για ενήλικες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί την Πολιτεία, τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών να συνεργαστούν στενά, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία κάθε γυναίκας και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου η ισότητα, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια θα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προσευχόταν πριν ξεψυχήσει η 75χρονη - Έψελνε το «Πάτερ Ημών»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελα στο Τορίνο για τον 18χρονο Μάριο: «Έγινε το δεύτερο χειρουργείο, άνοιξε τα μάτια του»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: «Μια επιδημία που απειλεί την επόμενη γενιά»

17:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εντοπισμός οπλοστασίου στο Ρέθυμνο - Ιερομόναχος ανάμεσα στους συλληφθέντες

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο κόμικ του Superman από το 1939 έγινε το ακριβότερο στον κόσμο - Πωλήθηκε σε δημοπρασία για 9,12 εκατομμύρια δολάρια

17:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η ιστορική «πρώτη» της Κ19 στο Σεραφείδειο – Τράβηξε τα βλέμματα ο Καραργύρης (βίντεο)

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, λόγω στάσης εργασίας

17:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 4 ετών σε 29χρονο διανομέα για τον θάνατο 50χρονου πεζού – Τον χτύπησε μετά από παρατήρηση

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένας ρόλος τολμηρός, απαιτητικός, κόντρα»: Ο Αλέξης Σταμάτης για τη μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη στο «Σπασμένη Φλέβα»

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι 4 κατηγορούμενοι που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα «έτρωγαν» στο καζίνο

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμβουλές για ασφαλείς Black Friday και Cyber Monday αγορές από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι μετά την «συνεννόηση» με Ουκρανία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ιθάκη»: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το νέο του βιβλίο

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Κινδυνεύει να κλείσει το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας - Σκληρό «πόκερ» με Ρωσία και ΗΠΑ

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες προστασίας σε γυναίκες-θύματα βίας

16:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague ο Ερυθρός Αστέρας»

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Η μικρή πόλη που «γεννήθηκε» το δολάριο και δεν δέχεται... δολάρια

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Αύξηση 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε έξι χρόνια

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρπαστη η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Πρωτοφανής ζήτηση και συνεχείς ανατυπώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE η μισή Ελλάδα - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος της χρονιάς στην Ινδία: Η τούρτα-παλάτι των 4,5 μέτρων, η JLo και η ελίτ του Bollywood - Πόσο κόστισε το 4ημερο πάρτι

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο: Επτά δολοφονημένες γυναίκες στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της βίας μέσω AI

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ιθάκη»: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το νέο του βιβλίο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί στο πλευρό του

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι μετά την «συνεννόηση» με Ουκρανία

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειρίστηκε με ψυχραιμία και ευαισθησία τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008»: Ο Τσίπρας εξηγεί γιατί επέλεξε τον Παυλόπουλο για ΠτΔ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ