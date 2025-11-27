Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση δύο φορτηγών και ενός αυτοκινήτου στον Δρυμό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/11) έξω από τον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 08:15 δύο φορτηγάκια και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν στον δρόμο από Θεσσαλονίκη για Κιλκίς, στο ύψος του Δρυμού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τόσο η Ελληνικη Aστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ.

