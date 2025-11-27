Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση δύο φορτηγών και ενός αυτοκινήτου στον Δρυμό
Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο από Θεσσαλονίκη για Κιλκίς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/11) έξω από τον Δρυμό Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 08:15 δύο φορτηγάκια και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν στον δρόμο από Θεσσαλονίκη για Κιλκίς, στο ύψος του Δρυμού.
Στο σημείο έχουν σπεύσει τόσο η Ελληνικη Aστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Πολεμιστές έπεσαν» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:02 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έρχεται ειδική, πιο σπορ έκδοση του νέου Toyota Hilux;
08:28 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ