Θεσσαλονίκη: Απαγορεύτηκε η ιεροπραξία στον ιερέα που καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Συνολικά πέντε παιδιά, ηλικίας 12 έως 15 ετών, κατήγγειλαν ιερέα από τη Θεσσαλονίκη πως τα άγγιζε σε ευαίσθητα σημεία του σώματός τους, με τον ιερέα να υποστηρίζει ότι τα έπιασε να κλέβουν από το παγκάρι και προχώρησαν στην καταγγελία αυτή γιατί θέλησαν να τον εκδικηθούν.

Η Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, εξέδωσε ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέροντας πως δεν έχουν λάβει επίσημη καταγγελία για τα γεγονότα και πως «ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα πού δεν συνέβη μέχρι σήμερα».

Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση της Μητρόπολης μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και να διαλευκανθούν τα γεγονότα, «απαγορεύσαμε στον κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία».

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν τα παιδιά, παρουσία ψυχολόγων, ο ιερέας χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις για να προχωρήσει στη συνέχεια σε αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος τους. Όλα αυτά έλαβαν χώρα τον περασμένο Αύγουστο, σε καταστήματα του χωριού της Θεσσαλονίκης αλλά και σε σπίτι.

Σε βάρος του ιερέα σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου έχει ως εξής:

«Με συνοχή και θλίψη ψυχής αναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σε Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμού δικογραφίας παρά της Υποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων της Διευθύνσεως Διώξεως και Εξιχνιάσεως Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπαγγέλτου Αστυνομικής Προανακρίσεως, κατά την οποία φέρεται να εμπλέκεται Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Για την υπόθεση δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε επώνυμο τηλεφώνημα σχετικά με το προκείμενο θέμα, για αυτό και ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα πού δεν συνέβη μέχρι σήμερα.

Παρά ταύτα, μέχρι της ολοκληρώσεως της προανακρίσεως, του πιθανού σχηματισμού δικογραφίας και εκδικάσεως της υποθέσεως, απαγορεύσαμε στον Κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικώς και πάλι ότι ουδεμία Αστυνομική ή Ανακριτική ή Δικαστική Αρχή μας έχει ενημερώσει αρμοδίως- προφορικώς ή γραπτώς- σχετικώς με την υπόθεση αυτή.

Αναμένουμε, λοιπόν, τη διαλεύκανση του θέματος από τις αρμόδιες Αρχές, για να επιληφθούμε και εμείς».

