Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 47χρονος προσποιούνταν ότι πονάει για να θωπεύει ανήλικα αγόρια

Δικογραφία σε βάρος ενός 47χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων αγοριών, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχηματίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, πέντε ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 έως 15 ετών κατήγγειλαν πως κατά τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης, ο 47χρονος άντρας, προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκηςθα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

