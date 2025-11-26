Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
Άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο σημείο
Πολυκατοικία στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο στόχαστρο εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11).
Άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης. Τα γκαζάκια εξερράγησαν γύρω στις 03:30 με συνέπεια να προκληθεί φωτιά στο σημείο.
Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ στην είσοδο της πολυκατοικίας προκλήθηκαν φθορές αφού έσπασε τζαμαρία, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες.
Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.
