Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Δεν έχεις μάνα;»

Με βήματα γρήγορα και το κεφάλι σκυμμένο, η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα βγήκε από τα Δικαστήρια του Πειραιά και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της Ασφάλειας που την περίμενε.

Μπροστά στις κάμερες αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το έγκλημα που ομολόγησε: τη δολοφονία της πεθεράς της, ένα γεγονός που προσπάθησε να καλύψει για σχεδόν έναν μήνα.

Ο γιος της 75χρονης, μόλις είχε πληροφορηθεί τη δολοφονία της μητέρας του είχε κάνει μία ανάρτηση στην οποία έδινε μια υπόσχεση:

«Την δολοφόνησαν μέσα στο πατρικό μας στην Σαλαμίνα. Η μητέρα μου ήταν μια αγωνίστρια της ζωής. Μας έμαθε ποτέ να μη λυγίζουμε και αν ακόμα το κάνουμε πάντα να σηκωνόμαστε με τιμή και σεβασμό και να αντιμετωπίζουμε κάθε, μα κάθε δυσκολία. Βασάνισαν την μητέρα μου με μίσος, αλλά δεν θα γλυτώσουν να είναι σίγουροι.

Δεν γύρισε την πλάτη στο κακό. Το κοίταξε στα ίσια, με βλέμμα ίσως φοβισμένο, τρομοκρατημένο, αλλά το αντίκρυσε, το αντιμετώπισε! Δεν είχε κανένα όπλο να αντιμετωπίσει και τους σκιερούς, ύπουλους, ανόμους, είχε όμως καρδιά και πίστη! Και η καρδούλα της στάθηκε πιο δυνατή από τη σκοτεινή βία. Δεν έπεσε απλά, έπεσε μαχόμενη με ό,τι είχε! Οι δειλοί και άνανδροι νομίζουν πως αφαιρούν εύκολα μια ζωή. Μα η αλήθεια, χαρίζουν μαρτύριο και ο μάρτυρας στέκεται ψηλότερα από τον κάθε φόβο και το κάθε κακό! Στελλίτσα μου, μάνα μου, πήγες να βρεις τον μπαμπάκα μας που έφυγε μόλις πριν από 9 μήνες. Θα συναντηθούμε ξανά. Θα τους βρούμε, να είσαι σίγουρη! Θα τους βρούμε Μανούλα μου, στο υπόσχομαι!».

Πώς οι Αρχές έφτασαν στη 46χρονη

Οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 75χρονης συγκλόνισαν τη χώρα. Η κατηγορούμενη ομολόγησε όταν οι αστυνομικοί της παρουσίασαν αδιάσειστα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και βίντεο που τη δείχνει να αποχωρεί από τον τόπο του εγκλήματος με το αυτοκίνητό της λίγα λεπτά μετά το έγκλημα.

Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσαν τα ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματος, τα οποία δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει. Αν και φορούσε γάντια, το αίμα πέρασε στα δάχτυλά της, παρέχοντας στην αστυνομία κρίσιμη πληροφορία για την εξιχνίαση.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία

Η 46χρονη ισχυρίστηκε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε, ωστόσο το ηχητικό ντοκουμέντο δείχνει ότι η ηλικιωμένη πίστευε πως αντιμετώπιζε έναν κουκουλοφόρο άνδρα:

«Α, εκεί πέρα, εκεί που είναι οι ρόδες, πάρ’ την και φύγε παιδί μου…»

Στο Mega παρουσιάζεται ο διάλογος ανάμεσα στη 46χρονη και την πεθερά της, όπου η ηλικιωμένη παρακαλεί να μην της κάνουν κακό, ενώ η νύφη επιμένει να ζητά τα χρήματα.

Οι Αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί η κατηγορούμενη δεν πήγε αμέσως στα χρήματα και γιατί παρέμεινε στο σπίτι τόσο ώρα, καθώς και τις κινήσεις της μετά το έγκλημα.

46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

Γιατί η καθ’ ομολογίαν φόνισσα δεν πήγε κατευθείαν στο σημείο που υπήρχαν τα χρήματα. Γιατί παρέμεινε τόση ώρα στο σπίτι τη νύχτα του εγκλήματος; Πώς εξηγούνται οι κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία; Όλα αυτά μένει να απαντηθούν.

Οι πρώτες δηλώσεις της 46χρονης

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως το κίνητρο ήταν τα χρήματα της πεθεράς. Δήλωσε επίσης ότι μετανιώνει και έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή.

Πάντως, λίγο μετά τη δολοφονία, η ίδια φαινόταν ταραγμένη και πανικοβλημένη, αναφέροντας ότι είχε στείλει μήνυμα το πρωί στην πεθερά της χωρίς απάντηση και ότι μόλις έφτασε στο σπίτι, τρομοκρατήθηκε από την αναστάτωση και πέταξε μια τσάντα που βρήκε πάνω στο κρεβάτι, χωρίς να ξέρει τι περιείχε.

«Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι».

Ωστόσο, λίγο μετά τη δολοφονία, η 46χρονη έλεγε: «Είμαι ταραγμένη και συγκλονισμένη. Έστειλα μήνυμα στην πεθερά μου το πρωί: "Καλημέρα". Δεν μου απάντησε και μου φάνηκε περίεργο, αν και γενικά αργούσε να μας απαντήσει. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκα για το αν έχει συμβεί κάτι. Φτάσαμε με την κόρη της στις 18:00 στο σπίτι. Υπήρχε αναστάτωση. Θυμάμαι ότι έπιασα κάποια πράγματα. Τρόμαξα και πανικοβλήθηκα. Είδα μια τσάντα πάνω στο κρεβάτι και την πέταξα κάτω. Δεν ξέρω τι είχε μέσα».

