Τραγωδία στο Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας

Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης στον Δομοκό, όπου ένας άνδρας 50 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από αλλεργική αντίδραση που προκλήθηκε από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί. Ο 50χρονος γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός, έσπευσε στο αυτοκίνητό του για να μεταβεί στην Εκκάρα που βρισκόταν το κοντινότερο φαρμακείο για ένεση αδρεναλίνης.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πιθανότατα λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ανάχωμα. Ένας φίλος του που ανησύχησε έσπευσε να τον βοηθήσει και εντόπισε τον 50χρονο μετά το ατύχημα ο οποίος διατηρούσε τις αισθήσεις του. Ο φίλος του μετέφερε τον 50χρονο στο φαρμακείο, ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Η τραγική είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο Δήμο Δομοκού, καθώς επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, προκομμένο, γεμάτο ζωή και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που συνέβη από τη μία στιγμή στην άλλη.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής του 50χρονου.

Διαβάστε επίσης