Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Παραλιακή, Αττική οδός και Σταδίου

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων αλλά και στην Αττική οδό.

Για το μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής ευθύνεται και η κακοκαιρία Adel, καθώς σε πολλές περιοχές οι βροχοπτώσεις είναι έντονες, με σημεία στα νότια προάστια αλλά και στα βόρεια να πλήττονται ιδιαίτερα και με μαρτυρίες στο Newsbomb να κάνουν λόγο μέχρι και για χαλαζόπτωση (σε Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο και Μεταμόρφωση).

Αναλυτικά η κίνηση στους δρόμους

Κηφισός: Από το ύψος της Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών

Λ. Κηφισίας: Από Μαρούσι μέχρι κέντρο Αθήνας

Κατεχάκη

Λ. Μεσογείων: Από Αγία Παρασκευή μέχρι κέντρο Αθήνας

Λ. Αλεξάνδρας

Πειραιώς

Σταδίου

Πανεπιστημίου

Αρδηττού

Λ. Καλλιρόης

Μιχαλακοπούλου

Φιλολάου

Βουλιαγμένης

Παραλιακή

Γρ. Λαμπράκη

Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15΄-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λ. Καρέα-Αλίμου.