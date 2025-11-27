Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

Τι αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο γνωστός μετεωρολόγος

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές
Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο Β. Ιόνιο και την περιοχή της Σικελίας, κινούμενα Α-ΒΑ, θα προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο.

Τα προαναφερθέντα φαινόμενα κατά τόπους στο Ιόνιο, τη Δ. Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. Πέρα από αυτά, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ (ανατολικά και νότια) και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σάββατο (29/11), στα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ-ΝΔ Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Α. Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή (30/11), λίγες παροδικές βροχές θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας και ίσως στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τη Δευτέρα (1/12), προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια ΒΔ 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη (2 & 3/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στην περιοχή μας, αλλά όχι και βροχές. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή άνοδο.

