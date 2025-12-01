Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει»

«Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία από τα 6 εκατομμύρια που κόστισε, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων

«Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα social media.

Όπως τόνισε σε βίντεο «το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Έχει στοιχειώσει. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία από τα 6 εκατομμύρια που κόστισε, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Χάρη Δούκα:

«Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Έχει στοιχειώσει. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία από τα 6 εκατομμύρια που κόστισε, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα. Κάποιοι, τελικά, θέλουν το έργο να μη τελειώσει ποτέ. Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων».

