Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει»

«Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Έχει στοιχειώσει. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία από τα 6 εκατομμύρια που κόστισε, τα 2,5 εκ. ακόμη παραμένουν απλήρωτα. Κάποιοι, τελικά, θέλουν το έργο να μη τελειώσει ποτέ. Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων».