Δήμος Αλίμου: «Τόπος στα νιάτα» - Συγκροτεί Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Πρωταγωνιστικό ρόλο δίνει στους νεαρούς δημότες του Αλίμου, ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, ενός θεσμού που φέρνει τη νεολαία, στο επίκεντρο των τοπικών αποφάσεων και της κοινωνικής δράσης.

«Με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων δίνουμε στους νέους και τις νέες τη δυνατότητα να ακουστούν και να έχουν ενεργό ρόλο σε πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν την πόλη μας. Είναι μια πρόσκληση για δράση, δημιουργία και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά», δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

Ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης

Συμπληρώνοντας, δήλωσε ότι ο θεσμός αυτός απευθύνεται σε νεαρούς δημότες 15-28 ετών που επιθυμούν να προτείνουν καινοτόμες ιδέες, να συνεργαστούν για την υλοποίησή τους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της πόλης και της κοινωνίας.

«Θα έχουν πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης, ενώ θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση προγραμμάτων για τη νεολαία και την κοινότητα συνολικά. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη θέση της νέας γενιάς στην κοινωνία, αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της στα κοινά και υπογραμμίζει τη δέσμευση του Δήμου Αλίμου να επενδύει στους νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον της πόλης», κατέληξε.