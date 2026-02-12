Παλαιό Φάληρο: Έπεσε ταβάνι σε τουαλέτες σχολείου - Ήταν μέσα μαθητές

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στο 1ο δημοτικό σχολείου Παλαιού Φαλήρου, όταν τμήμα από το ταβάνι στις τουαλέτες κατέρρευσε, ενώ βρίσκονταν μέσα μαθητές.

Όπως αναφέρει το notia.gr, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας μαθητή, Άννας Κόκκορη, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο γιος της, μαθητής της Γ’ δημοτικού, βρισκόταν στον χώρο μαζί με άλλα δύο παιδιά. Όπως περιγράφει η ίδια, η οροφή υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τρομοκρατηθούν, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Η κ. Κόκκορη, η οποία είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, καταγγέλλει αδιαφορία για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών, αναφέροντας: «Έχουμε στείλει άπειρα μηνύματα στον Δήμο για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου μας και ως απάντηση έχουμε λάβει “θα” και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα».

