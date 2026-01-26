Ηράκλειο: Πλημμύρισαν οι αίθουσες διδασκαλίας μαθητών ΑμεΑ - Βίντεο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Δευτέρα την περιοχή του Ηρακλείου είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι αίθουσες διδασκαλίας στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου.

Τα προβλήματα εντάθηκαν με την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα πολλές αίθουσες να πλημμυρίζουν, όπως καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους οι καθηγητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΕΕΚ έχει μετακινηθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου στην Νέα Αλικαρνασσό και λειτουργεί σε καινούργιες προκατασκευασμένες αίθουσες, οι οποίες όμως στάζουν και εν προκειμένω, με την δυνατή βροχή κατέστησαν ακατάλληλες.

Οι μαθητές στεγάζονται σε κοντέινερ, το οποίο κατά τη διάρκεια της πρωινής νεροποντής έσταζε νερά, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποιήση του μαθήματος.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, «οι αίθουσες κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τη σημερινή βροχή το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε».

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι εκτός από το πρόβλημα με τις προκατασκευασμένες αίθουσες, η έλλειψη στεγάστρου επηρεάζει άμεσα τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς παιδιά και εκπαιδευτικοί είναι απόλυτα εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Όπως εξηγούν, για να μπορέσει να μετακινηθεί ένα παιδί από την τάξη του στην τουαλέτα πρέπει να κρατάει ομπρέλα και ειδικά για τα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου λειτουργική.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι όλο το σχολείο είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και επειδή είναι κοντά στη θάλασσα οι άνεμοι είναι πάρα πολλοί ισχυροί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν τα παιδιά με ευκολία ούτε κατά την είσοδο και την έξοδο των παιδιών ούτε στη διάρκεια του διαλείμματος.

Ο σύλλογος διδασκόντων διεκδικεί είτε τη δημιουργία, είτε τη μεταφορά του σχολείου σε σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα.

Η μεταφορά του ΕΕΕΚ στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιήθηκε μετά την κατάρρευση του πρανούς στο ακίνητο όπου λειτουργούσε το Εργαστήριο, στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό ενώ εντός των ημερών αναμένεται να μετεγκασταθεί στο ίδιο σημείο και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ).

