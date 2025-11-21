Πειραιάς: Μήνυση καταθέτει ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε από φαγητό στο ειδικό σχολείο

Ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε από το φαγητό σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά καταθέτει αυτήν την ώρα μήνυση.

Ο πατέρας ζητά να μάθει κάτω από ποιες συνθήκες πέθανε το παιδί του.

Η μήνυση κατατίθεται στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση της υπόθεσης.

Ζαχαράκη για τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας: «Βαριά η οδύνη μου»

Νωρίτερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε δημόσια για τον τραγικό θάνατο της μικρής μαθήτριας στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, υπογραμμίζοντας τόσο την οδύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να σωθεί το παιδί.

Σε εκτενή ανάρτησή της, η υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και απάντησε στις αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, παραθέτοντας αναλυτικά τη στελέχωσή του και τη σειρά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν τη στιγμή του περιστατικού.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη:

«Είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που βίωσαν την αγωνία και είδαν τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στη ζωή την μικρή Ειρήνη να μην έχουν αποτέλεσμα.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε.

Δίπλα στο παιδί βρίσκονταν ο δάσκαλός του, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ο σχολικός νοσηλευτής. Εκλήθη άμεσα από τον Διευθυντή του σχολείου, όχι μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και οι γιατροί από το διπλανό Κέντρο Υγείας, που έσπευσαν εντός ολίγων λεπτών. Το ασθενοφόρο, με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέφερε το παιδί άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί ανέλαβαν, παρότι δεν εφημέρευαν, οι γιατροί.

Θεωρώ υποχρέωση όλων, αυτή τη στιγμή, να σεβαστούμε την οδύνη της οικογένειας αλλά και την αγωνία των άλλων οικογενειών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια της Πολιτείας. Οφείλω λοιπόν να αποκρούσω κάθε ανακρίβεια που σχετίζεται με την λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.

⁠Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο, με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες για Ειδικό Σχολείο.

Από τα 7 τμήματα του σχολείου, στα 5 φοιτούν από 4 μαθητές και στα 2 τμήματα από 5 μαθητές.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

•⁠ ⁠8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

•⁠ ⁠5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

•⁠ ⁠1 νοσηλευτής

•⁠ ⁠1 λογοθεραπευτής

•⁠ ⁠1 εργοθεραπευτής

•⁠ ⁠1 φυσικοθεραπευτής

•⁠ ⁠2 ψυχολόγοι

•⁠ ⁠1 κοινωνικός λειτουργός

•⁠ ⁠1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

•⁠ ⁠1 μουσικός ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Με απόλυτο σεβασμό στην απώλεια του παιδιού, θα στηρίξουμε την κοινότητα του σχολείου, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες».

