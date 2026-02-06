Ηλιούπολη: Μεγάλο κεραμίδι έπεσε σε προαύλιο σχολείου ενώ έπαιζαν μαθητές

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στην Ηλιούπολη το πρωί της Τετάρτης και αποκαλύφθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με το Action24, την ώρα που οι μαθητές έπαιζαν στο προαύλιο του 2ου δημοτικού Ηλιούπολης, κεραμίδι μεγέθους 45 εκατοστών, έπεσε από ύψος 15 μέτρων και προσγειώθηκε στο έδαφος.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου έχει κάνει αρκετές φορές καταγγελίες και παράπονα σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο.

Μάλιστα, για το περιστατικό της Τετάρτης υποστηρίζουν πως ήταν θαύμα που δεν τραυματίστηκε κάποιο άτομο.

Διαβάστε επίσης