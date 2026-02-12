Ιταλία: Στη Βουλή έρχονται κυρώσεις για όσους αλλάζουν κόμμα

Η μεταρρύθμιση του Κανονισμού της ιταλικής Βουλής («Τροποποιήσεις του Κανονισμού για τη βελτιστοποίηση της κοινοβουλευτικής εργασίας και την ενίσχυση του ρόλου των Επιτροπών»), η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και την Τρίτη ενδέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία. Για την έγκρισή της απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ιταλικής Βουλής. Η πρόσφατη έγκριση από την Επιτροπή Κανονισμού ήταν σχεδόν ομόφωνη, με αποχή μόνο των πέντε αστέρων και της Avs.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η κατάργηση της 24ωρης προθεσμίας που μεσολαβεί από την κατάθεση της πρότασης εμπιστοσύνης μέχρι την ψηφοφορία, η καθιέρωση σταθερού καθεστώτος για τις αντιπολιτεύσεις και μέτρα που τιμωρούν τις αλλαγές κομμάτων.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατά των αλλαγών κομμάτων, οι δύο κύριοι μηχανισμοί είναι η χρηματοδότηση και οι θέσεις ευθύνης. Στη Βουλή κάθε κοινοβουλευτική ομάδα διαθέτει κονδύλια με βάση τον αριθμό των μελών της: αν ένας βουλευτής αλλάξει κόμμα, δεν θα μεταβιβάζεται πλέον στο νέο κόμμα το πλήρες ποσό της συνεισφοράς του, αλλά μόνο το 50%, ενώ το υπόλοιπο θα παραμένει στην αρχική ομάδα.

Απώλεια αξιωμάτων

Προβλέπεται επίσης η απώλεια σχεδόν όλων των αξιωμάτων (εκτός από τον πρόεδρο της Βουλής) στο Προεδρείο και στις Επιτροπές. Οι κυρώσεις στη χρηματοδότηση δεν θα ισχύουν αν μετακινηθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον επτά βουλευτές, καθώς σε αυτή την περίπτωση θεωρείται «διάσπαση» με σαφώς πολιτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους εισηγητές Federico Fornaro (PD), Igor Iezzi (Lega) και Angelo Rossi (FdI).

Άλλες σημαντικές αλλαγές είναι η κατάργηση της 24ωρης προθεσμίας για την ψήφιση της πρότασης εμπιστοσύνης και η θέσπιση σταθερού καθεστώτος για τις αντιπολιτεύσεις. Εισάγεται επίσης η δυνατότητα περιορισμού των προθεσμιών για τα επείγοντα νομοσχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία ψήφιση χωρίς να παρακάμπτεται η κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα ορισμού «σταθερής ημερομηνίας» για την έγκριση επειγουσών νομοθετικών πρωτοβουλιών.