Εθνική Ελλάδας: Οι αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» στο Nations League - Οι ημερομηνίες των αγώνων
Δείτε τους αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League και πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες.
Το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα, έπειτα από δύο συνεχόμενες ανόδους, θα πάρει μέρος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στη «μεγάλη» κατηγορία της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League A του Nations League, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. H Εθνική τοποθετήθηκε Α2 όμιλο, μαζί με τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει 10 φορές τη Γερμανία, καταγράφοντας τρεις ισοπαλίες και επτά ήττες, ενώ κόντρα στην Ολλανδία, σε σύνολο 11 αναμετρήσεων, μετρά μία νίκη, μία ισοπαλία και εννέα ήττες. Όσον αφορά στις αναμετρήσεις με τη Σερβία / Γιουγκοσλαβία / Σερβία-Μαυροβούνιο, η ελληνική ομάδα σε 22 αγώνες έχει απολογισμό τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και 16 ήττες.
Την ελληνική αποστολή στην κλήρωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης και βεβαίως ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η Κύπρος, που συμμετέχει στη League C, κληρώθηκε στον C2 όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ.
Οι όμιλοι στις 4 κατηγορίες
League A
- A1: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία
- A2: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα
- A3: Ισπανία, Κροατία, Νορβηγία, Τσεχία
- A4: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία
League B
- B1: Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Σκόπια
- B2: Ουγγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία
- B3: Ισραήλ, Αυστρία, Ιρλανδία, Σουηδία
- B4: Πολωνία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Κόσοβο
League C
- C1: Αλβανία, Φινλανδία, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο
- C2: Μαυροβούνιο, Αρμενία, Κύπρος, Λετονία ή Γιβραλτάρ
- C3: Καζακστάν, Σλοβακία, Νησιά Φερόε, Μολδαβία
- C4: Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο ή Μάλτα
League D
- D1: Γιβραλτάρ ή Λετονία, Μάλτα ή Λουξεμβούργο, Ανδόρα
- D2: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν
Οι ημερομηνίες των αγώνων
- 1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026
- Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027
- Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027
- Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027
- Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028
*Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (13/02).