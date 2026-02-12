Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός το έκανε και αυτό!

Η ομάδα του «τριφυλλιού» πραγματοποίησε μια απίθανη μεταγραφή προσφέροντας ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον «NHD».

Το «τριφύλλι» έκανε τον Αμερικανό φόργουορντ τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα ρόστερ που όμοιο του δεν υπάρχει στη σύγχρονη ιστορία.

Ο MVP του περσινού Final Four επιστρέφει στην Ευρώπη και για τα δύο επόμενα χρόνια θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος, υπογράφοντας συμβόλαιο που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια!

Με τον Δημήτρη Γιαννακοπουλο να κάνει και πάλι all in και να τινάζει τη μπάνκα στον αέρα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια».

