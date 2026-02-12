ΚΚΕ: Ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Το ΚΚΕ κατέθεσε το αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, όπως είχε προαναγγείλει
Το αίτημα της διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της Αρχής, όλων των άρθρων και στο σύνολό του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» κατέθεσε το ΚΚΕ, όπως είχε προαναγγείλει.
Η συζήτηση του σχεδίου νόμου θα συνεχιστεί και αύριο στην Ολομέλεια και στην συνέχεια θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΚΚΕ.
