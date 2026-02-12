52η ημέρα καριέρας: Πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας σε 150 επιχειρήσεις στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ

Η διήμερη διοργάνωση ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (λεωφόρος Στρατού 3), από τις 10:00 έως τις 18:00 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

52η ημέρα καριέρας: Πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας σε 150 επιχειρήσεις στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ
Η «καρδιά» της απασχόλησης χτυπά στη Θεσσαλονίκη, όπου η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 52η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», συγκεντρώνοντας περισσότερες από 150 επιχειρήσεις και πάνω από 4.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η διήμερη διοργάνωση ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (λεωφόρος Στρατού 3), από τις 10:00 έως τις 18:00 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα διασύνδεσης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας ουσιαστικές δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας, αξιολόγησης βιογραφικών και αρχικών συνεντεύξεων, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-2026

Παράλληλη διαδραστική εκδήλωση

Επίσης, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, από τις 11:30 έως τις 12:30, θα πραγματοποιηθεί η παράλληλη διαδραστική εκδήλωση με τίτλο «Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ», όπου τέσσερα διευθυντικά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού και θα συζητήσουν σύγχρονα ζητήματα αναζήτησης εργασίας, δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης.

Στήριξη επιχειρήσεων και πολιτών

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα βρίσκονται στον χώρο, παρέχοντας στοχευμένη ενημέρωση για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, που ενισχύουν την απασχόληση, επιταχύνουν τη διασύνδεση και στηρίζουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ είναι διάθεσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr

Αναλυτικά στοιχεία για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

