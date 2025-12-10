O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα

Το συνεχές ενδιαφέρον, η αγάπη και η αφοσίωση στο ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) σε όλη την Ελλάδα αναδεικνύεται καθημερινά μέσα από ξεχωριστές πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Ένα αντίστοιχο περιστατικό συνέβη στη Ρόδο, όπου εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου του Ε.Ε.Σ. προσέφεραν μια ζεστή αγκαλιά σε ένα 7χρονο παιδί, του οποίου αφαιρέθηκε η κηδεμονία από την φυσική του οικογένεια, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, εθελοντές του Τομέα Υγείας του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ρόδου, ανταποκρίθηκαν άμεσα, σε αίτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για παροχή υποστήριξης στο παιδί που μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο, όπου και διέμεινε για μια εβδομάδα. Οι εθελοντές του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, χωρισμένοι σε βάρδιες, δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του, απασχολώντας το δημιουργικά και παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δημιουργώντας μια ασπίδα αγάπης και αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, δύο εθελόντριες Υγείας του Ε.Ε.Σ., συνόδευσαν το παιδί με ασφάλεια στην αεροπορική μεταφορά του στα Ιωάννινα, όπου και θα φιλοξενηθεί σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων.