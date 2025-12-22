Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Βαρόνοι κόκας στρατολογούν 15χρονα παιδιά

Ελεύθερος Τύπος: Έξτρα αυξήσεις στις συντάξεις με 6+1 μέτρα

Τα Νέα: Τεκμαρτό: 3 αλλαγές

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!

06:36LIFESTYLE

Χριστούγεννα στο σπίτι: Σειρές στο Netflix και ταινίες στην TV που αξίζει να δείτε

06:32LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Ο Θανάσης Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου»

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

06:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοιξε για το κοινό το Ανάκτορο της Πέλλας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκρατημένες οι αγορές για τα Χριστούγεννα, παρά την αυξημένη κίνηση στην αγορά – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Γαλλία μπροστά σε μια Ευρώπη χωρίς την αμερικανική ομπρέλα

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπό διάλυση το Κίνημα Δημοκρατίας - Ο Κασσελάκης προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή: Τριμερής με Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη στην Ιερουσαλήμ και συνάντηση με Αμπάς στη Ραμάλα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με τρακτέρ σε κομβικά σημεία – Κλείνουν και τα Τέμπη

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

