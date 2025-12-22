Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Βαρόνοι κόκας στρατολογούν 15χρονα παιδιά
Ελεύθερος Τύπος: Έξτρα αυξήσεις στις συντάξεις με 6+1 μέτρα
Τα Νέα: Τεκμαρτό: 3 αλλαγές
