ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες, διότι δεν αναγράφεται προειδοποίηση στη συσκευασία

Δείτε αναλυτικά ποια προϊόντα συμπεριλαμβάνονται

Newsbomb

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες, διότι δεν αναγράφεται προειδοποίηση στη συσκευασία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακαλούνται καραμέλες από τον ΕΦΕΤ, καθώς στη συσκευασία δεν αναγράφεται προειδοποίηση για τις χρωστικές ουσίες που περιέχουν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, «βρέθηκε να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές, δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: ‘Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά’».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμων με τα στοιχεία:

- Καραμέλες «της Αγάπης-Αρωματικές» με ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 30 Δεκ. 2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 110 γρ. της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «αρκαδιανή» που εδρεύει στο Ψάρι Αρκαδίας.

karameles.jpg

- Καραμέλες «fruit mix» με ημερομηνία ανάλωσης ως 10/2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 230 γρ., το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την «Candy Lab» που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας.

1766421029562-38798632-karameles-1.jpg

Τα προϊόντα εξετάστηκαν από το Α' Τμήμα, της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου, ενώ βρέθηκε να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές, δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: «Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να λάβουν υπ΄ όψιν την ανωτέρω επιπρόσθετη πληροφορία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έφτασε στο Κάουνας η αποστολή

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια με τον 43χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει με υγραέριο στο διαμέρισμά του

19:23ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις από μαχητικά αεροσκάφη όσο ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ισραήλ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Chrissy Teigen: Έσπασε το μπροστινό της δόντι με ζαχαρωτά παίζοντας με τα μικρά παιδιά της - «Τι τραβάνε οι γονείς»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Προχωράει η Δημοτική Συγκοινωνία για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτη: Γυαλιά VR έβαλαν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη – Δείτε βίντεο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «καταπίνει» τουρίστρια που ποζάρει στα βράχια για φωτογραφία

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

18:32LIFESTYLE

«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

18:32LIFESTYLE

Τηλεμαραθώνιος ANT1: Στις 520.000 ευρώ μέχρι στιγμής το κοντέρ

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία - «Σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο» - Έσβηναν πάνω τους τσιγάρα και τους ξυλοκοπούσαν

18:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες, διότι δεν αναγράφεται προειδοποίηση στη συσκευασία

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

18:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΜΕΓΑ ανάμεσα στους True Leaders 2024!

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες άδειασαν τέσσερις τόνους κοπριάς έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών - Δείτε live

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η πριγκίπισσα Τατιάνα Ράντζιβιλ, η καλύτερη φίλη της βασίλισσας Σοφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ