Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 60 γενναίες μεταρρυθμίσεις και 40 μεγάλα έργα το 2026

Ελεύθερος Τύπος: Βήμα βήμα η κάλυψη τεκμηρίων

Η Καθημερινή:11 ώρες για Θεσσαλονίκη

Τα Νέα: Τελεσίγραφα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

06:28LIFESTYLE

Χριστούγεννα στη συχνότητα της TV – Σπέσιαλ εκπομπές και παρουσιαστές στις επάλξεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς, 2.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

06:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα- Τραυματίστηκε μία γυναίκα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τα στοιχήματα της κυβέρνησης για το 2026 - Οι προτεραιότητες και οι μεταρρυθμίσεις

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους μετά τις «ουρές χιλιομέτρων» – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης – Από «τεχνικό πρόβλημα» η συντριβή του Falcon

05:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παραμονή Χριστουγέννων με καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ της μεγάλης ετήσια κλήρωσης

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

03:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα την περίοδο των εορτών

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

06:12ΕΛΛΑΔΑ

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η στιγμή που η συνέντευξη του Φιντάν τερματίστηκε ξαφνικά πριν ολοκληρωθεί - Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης – Από «τεχνικό πρόβλημα» η συντριβή του Falcon

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

06:04ΕΛΛΑΔΑ

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:08ΚΑΙΡΟΣ

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

