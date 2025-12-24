Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 60 γενναίες μεταρρυθμίσεις και 40 μεγάλα έργα το 2026
Ελεύθερος Τύπος: Βήμα βήμα η κάλυψη τεκμηρίων
Η Καθημερινή:11 ώρες για Θεσσαλονίκη
Τα Νέα: Τελεσίγραφα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου
17:42 ∙ WHAT THE FACT
Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος