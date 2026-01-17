Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

Με αφορμή δημοσιεύματα για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι τηλεφωνικές απάτες, η Ελληνική Αστυνομία εξηγεί τι ισχύει και ποιος είναι ο ρόλος κάθε Υπηρεσίας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς πρέπει να κινηθούν.

Η Άμεση Δράση (100) επεμβαίνει όταν ένα περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος να γίνει κάποιο έγκλημα και υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα, όπως περιγραφή του δράστη, του οχήματος ή του σημείου που βρίσκεται.

Στις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, όταν δεν υπάρχει συνάντηση με τον δράστη και δεν υπάρχουν στοιχεία για άμεση επέμβαση, πληροφορίες όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος μπορούν να αξιοποιηθούν αργότερα από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, όσοι πολίτες πέφτουν θύματα ή αντιλαμβάνονται απόπειρα τηλεφωνικής απάτης, καλό είναι, αφού καλέσουν το 100, να πάνε και στο κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα ή στην αρμόδια Υπηρεσία για να κάνουν επίσημη καταγγελία και να δώσουν όλα τα στοιχεία που έχουν, ακόμη κι αν τελικά δεν έχασαν χρήματα.

Η έγκαιρη καταγγελία βοηθά την Αστυνομία να συγκεντρώσει πληροφορίες, να συνδέσει περιστατικά μεταξύ τους και να εντοπίσει πιο εύκολα τα άτομα που κρύβονται πίσω από τέτοιες απάτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στις 24/12/2025, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας στην περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη, συνελήφθησαν δύο άτομα για απάτη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να ενημερώνουν τις Αρχές για κάθε ύποπτο τηλεφώνημα και τονίζει ότι η συνεργασία όλων είναι βασική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών.