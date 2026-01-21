Ρόδος: Νεκρή 26χρονη μετανάστρια - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 3χρονος

Νεκρή διαπιστώθηκε μια 26χρονη υπήκοος Σομαλίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, κατά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η γυναίκα είχε εντοπιστεί στις 18 Ιανουαρίου στο Φαρμακονήσι, μαζί με ακόμη 34 αλλοδαπούς, από στελέχη του Λιμενικού.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας τρίχρονος ανήλικος, επίσης υπήκοος Σομαλίας, ο οποίος βρίσκεται στην Παιδιατρική Κλινική συνοδευόμενος από τον πατέρα του.

Οι υπόλοιποι 32 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Λακκί της Λέρου, με τη συνδρομή σκάφους της δύναμης της FRONTEX και περιπολικού του Λιμενικού Σώματος. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λέρου.