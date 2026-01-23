Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από αναθυμιάσεις γκαζιού

Τους εντόπισε η κόρη τους - Τι ερευνούν οι Αρχές για την τραγωδία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, επί της οδού Χαριλάου στην Ελευσίνα, μαζί με τα δύο σκυλιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb το ζευγάρι ηλικίας 79 ετών, φαίνεται πως έχασε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια κατέληξε από αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από διαρροή υγραερίου.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο κατοικίδιά τους, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εισπνοής τοξικών αερίων.
Τους άτυχους ηλικιωμένους εντόπισε η κόρη τους, η οποία πήγε στο σπίτι τους και τους βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους. Άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Οι αστυνομικοί που εισήλθαν στην κατοικία διαπίστωσαν έντονη οσμή υγραερίου, στοιχείο που καθιστά σχεδόν βέβαιη την ύπαρξη διαρροής. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το ζευγάρι χρησιμοποιούσε φιάλη υγραερίου για την τροφοδοσία θερμαντικού σώματος.

Αυτό που ερευνούν πλέον οι Αρχές είναι αν τη φιάλη υγραερίου και το θερμαντικό σώμα τα είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι ή αν είχε προηγηθεί εγκατάσταση από πιστοποιημένο τεχνικό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

