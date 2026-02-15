«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»: Την Δευτέρα η «πρεμιέρα» της νέας εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος 

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά τον Απρίλιο του 2025, ενώ, τον Δεκέμβριο του 2025, ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους»

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»: Την Δευτέρα η «πρεμιέρα» της νέας εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος 
Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πλήρη εφαρμογή του νέου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», που στόχο έχει να περιορίσει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Η «πρεμιέρα» του νέου συστήματος έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (16/2).

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά τον Απρίλιο του 2025, ενώ, τον Δεκέμβριο του 2025, ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους», δύο μόλις μήνες μετά την ψήφισή τους. Παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα.


Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας.

Τι αλλάζει

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η κατάργηση υποχρεώσεων υποβολής συγκεκριμένων εντύπων, όπως ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη μερική απασχόληση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ήδη υποβληθεισών δηλώσεων, ενώ καθιερώνεται ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των μορφών εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους.

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την καταγραφή των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, καθώς και την έκδοση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Το περιβάλλον λειτουργίας έχει ανασχεδιαστεί στα πρότυπα του gov.gr, με καθοδηγητική υποστήριξη ανάλογα με το είδος της απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι αποκτούν ενισχυμένες δυνατότητες μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, με άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της σύμβασής τους και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης βασικών όρων εργασίας.

Οφέλη προκύπτουν και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς το σύστημα μετατρέπεται από εργαλείο καταγραφής επιμέρους γεγονότων σε ολοκληρωμένο μητρώο, ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται επιπλέον εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.

