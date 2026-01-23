Δραματικά στοιχεία: 13 νεκροί από πυρκαγιές και αναθυμιάσεις μέσα σε 50 ημέρες

Το χτεσινό περιστατικό, με τον εντοπισμό δύο ηλικιωμένων 79 ετών, νεκρών μέσα στο σπίτι τους, μαζί με τα δύο τους σκυλιά, επί της οδού Χαριλάου, στην Ελευσίνα δεν ήταν παρά το τελευταίο σε μια αλυσίδα παρεμφερών περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Το ζευγάρι όπως και τα σκυλάκια τους φαίνεται πως έχασαν τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια κατέληξαν από τις αναθυμιάσεις διαρροής φιάλης υγραερίου.

Συνολικά δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λιγότερο από 50 ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, σε περιστατικά που φαίνεται να συνδέονται στην πλειονότητά τους με μέσα θέρμανσης. Αναθυμιάσεις, φωτιές από ξυλόσομπες, εκρήξεις υγραερίου και ελαττωματικές συσκευές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές και ειδικά αυτές των πιο ευάλωτων ομάδων, κυρίως των ηλικιωμένων.

Τα περιστατικά καταγράφονται από τον Δεκέμβριο έως και τα τέλη Ιανουαρίου, με κοινό παρονομαστή τον κλειστό χώρο, την κακή συντήρηση και τη χρήση αυτοσχέδιων ή παλαιών θερμαντικών μέσων.

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι νεκρό από πιθανές αναθυμιάσεις (5 Δεκεμβρίου 2025)

Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας 58 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους έπειτα από ανησυχία γειτόνων λόγω πολυήμερης απουσίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις, πιθανότατα από ελαττωματική συσκευή θέρμανσης. Ο χώρος ήταν κλειστός και χωρίς αερισμό. Δεν υπήρξε φωτιά, ενώ διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Ρίζωμα Ροδόπης – Παιδί νεκρό από φωτιά ξυλόσομπας (26 Δεκεμβρίου 2025)

Φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου σε μονοκατοικία κόστισε τη ζωή σε 7χρονο αγόρι. Η αιτία αποδίδεται σε ξυλόσομπα που έκαιγε όλη τη νύχτα. Το παιδί υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κατέληξε λίγο αργότερα. Ο πατέρας και ο μικρότερος αδελφός τραυματίστηκαν, ενώ η μητέρα κατηγορήθηκε για εμπρησμό από αμέλεια. Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Καλλιθέα – Δύο νεκροί από έκρηξη σόμπας υγραερίου (27 Δεκεμβρίου 2025)

Δύο άνδρες περίπου 35 ετών από τη Συρία βρέθηκαν νεκροί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου μετά από φωτιά που προκλήθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, από έκρηξη σόμπας υγραερίου. Η διαρροή αερίου θεωρείται βασικό σενάριο. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, ωστόσο οι δύο άνδρες δεν τα κατάφεραν.

Κρύα Βρύση Καλαμπάκας – Αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις ξυλόσομπας (29 Δεκεμβρίου 2025)

Δύο αδέρφια, 65 και 73 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά στο σπίτι τους. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα από ατελή καύση ξυλόσομπας. Δεν υπήρξε φωτιά. Η υπόθεση ερευνάται, ενώ οι αρχές επαναλαμβάνουν την ανάγκη επαρκούς αερισμού.

Τούμπα Θεσσαλονίκης - Ηλικιωμένη νεκρή σε φωτιά διαμερίσματος (29 Δεκεμβρίου 2025)

Γυναίκα 71 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου. Απεγκλωβίστηκε διασωληνωμένη, αλλά υπέστη ανακοπή. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ η προανάκριση εξετάζει θερμαντικό μέσο ως πιθανή αιτία.

Σοχός - Ηλικιωμένη νεκρή από πυρκαγιά οικίας (Ιανουάριος 2026)

Ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις σε μονοκατοικία μετά από πυρκαγιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά σχετίζεται με θερμαντική συσκευή. Ο θάνατος αποδόθηκε σε εγκαύματα και εισπνοή καπνού.

Ανώπολη Χερσονήσου - Νεκρός 34χρονος από έκρηξη λέβητα και αναθυμιάσεις (5 Ιανουαρίου 2026)

Τραγωδία σημειώθηκε στις 5 Ιανουαρίου σε κατοικία στην Ανώπολη Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη σε λέβητα που προκάλεσε φωτιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00, ενώ ήταν η αδελφή του άνδρα που ειδοποίησε τις Αρχές, καθώς τον αναζητούσε για ώρες και τον εντόπισε χωρίς αισθήσεις. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατά την κατάσβεση βρήκαν τον 34χρονο στον διάδρομο της οικίας. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς εμφανή εγκαύματα και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος αποδίδεται σε εισπνοή αναθυμιάσεων.

Νεστάνη - Ηλικιωμένος νεκρός σε φωτιά οικίας (19 Ιανουαρίου 2026)

Κατά την κατάσβεση φωτιάς σε σπίτι εντοπίστηκε η σορός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα και δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ελευσίνα – Ζευγάρι νεκρό από αναθυμιάσεις υγραερίου (22 Ιανουαρίου 2026)

Άνδρας και γυναίκα 79 ετών βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μαζί με τα δύο σκυλιά τους. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν διαρροή υγραερίου από θερμαντική εγκατάσταση, χωρίς να εκδηλωθεί φωτιά. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας.

Από τους 13 νεκρούς, οι 8 ήταν ηλικιωμένοι, ένας ήταν παιδί, ενώ τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε κλειστούς, ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους. Οι αιτίες συγκεντρώνονται κυρίως σε ξυλόσομπες, υγραέριο και παλαιές θερμαντικές συσκευές, χωρίς βέβαια να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πορίσματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών. .

Ο φετινός χειμώνας αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η θέρμανση, όταν γίνεται χωρίς σωστή συντήρηση και έλεγχο, μετατρέπεται σε θανάσιμη παγίδα - ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Γι' αυτό και η Πυροσβεστική έχει εκδόσει οδηγίες για την ασφαλή χρήση «εναλλακτικών» θερμαντικών μέσων.

Χρήση θερμαστρών

Μη χρησιμοποιείτε θερμάστρες ανοικτού τύπου με γυμνή φλόγα. Να αποφεύγετε συσκευές που έχουν ορατές ή εκτεθιμένες πυρακτωμένες επιφάνειες, όπως μαγγάλια κλπ.

Να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Να προτιμάτε επώνυμες κατασκευές που έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Να προβαίνετε σε τακτική συντήρηση (τουλάχιστον κατ' έτος).

Να τηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρου από καυστά υλικά, όπως κουρτίνες, ξύλινα έπιπλα, χαλιά, ξύλινους τοίχους κλπ. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε τις θερμάστρες πάνω σε χαλιά.

Να επιλέγετε κατάλληλη θέση ώστε να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των θερμαστρών σε οδεύσεις διαφυγής- εξόδους κινδύνου και γενικά σε χώρους που τυχούσα δυσλειτουργία της συσκευής θα καταστήσει ανενεργή την έξοδο.



ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Τα υγρά καθαρισμού για ρούχα, δάπεδα και συσκευές, είναι γενικά εύφλεκτα. Μην ενεργοποιείτε τις συσκευές αμέσως μετά τη χρήση αυτών των υγρών, επειδή μπορεί να υπάρχουν ακόμη στο χώρο ατμοί τους. Επίσης, μην τοποθετείτε τις θερμάστρες σε χώρους όπου υφίσταται βενζίνη, άλλοι εύφλεκτοι ατμοί ή εύφλεκτα αέρια.

Τα παιδιά εντυπωσιάζονται μπροστά στη θέα της φωτιάς, γι αυτό και αρέσκονται να παίζουν με αυτή, μη γνωρίζοντας τους κινδύνους.

Πριν φύγετε από το σπίτι σας, ελέγξτε αν υπάρχουν αναμμένες θερμάστρες.

Οι καμινάδες πρέπει να διαθέτουν σπινθηροπαγίδες.

Σχεδιάστε και εξασκηθείτε στην εκκένωση της οικίας σας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Ο πυροσβεστήρας αναμένεται να συνδράμει σημαντικά σε κάποια δύσκολη στιγμή. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτόν. Ο πυροσβεστήρας συστήνεται να είναι ξηρής σκόνης ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-C και κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Η εγκατάσταση έστω και φορητών (απλών) πυρανιχνευτών, αν και δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, θα σημάνει συναγερμό σε περίπτωση φωτιάς. Υπάρχουν πυρανιχνευτές διαφόρων τεχνολογιών ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου εγκατάστασης (ιονισμού, θερμότητας, φωτοηλεκτρικοί).

Ομοίως συστήνεται η τοποθέτηση φορητών ανιχνευτών αερίου εφόσον στο χώρο τοποθετούνται θερμάστρες υγραερίου- φυσικού αερίου.

Τέλος, συστήνεται η τοποθέτηση ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα, στις περιπτώσεις χρήσης καυσίμων.

Αν χρησιμοποιείτε Τζάκι ή Σόμπα Καυσόξυλων-πέλετ

Να προτιμάτε επώνυμες κατασκευές που έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Το στερεό καύσιμο να μην έχει υγρασία.

Η εγκατάσταση να γίνεται από άτομα-συνεργεία που έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις.

Μη ρίχνετε εύφλεκτο υγρό, όπως βενζίνη, οινόπνευμα κλπ. για την ενίσχυση ή αναζωπύρωση της φωτιάς επειδή δημιουργούνται απότομα πολλές εστίες πυρκαγιάς, που μπορεί να μεταδοθούν σε διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά ή να κινδυνεύσετε και εσείς οι ίδιοι.

Όταν αφαιρείτε τη στάχτη από το τζάκι ή την σόμπα καυσόξυλων χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό φαράσι και προσέχετε να μην σας πέσουν αναμμένα κάρβουνα πάνω στα χαλιά και ποτέ να μην αδειάζετε τη στάχτη σε πλαστικό σκουπιδοτενεκέ.

Μην τοποθετείτε καθρέπτες πάνω από το τζάκι, ή κοντά στη σόμπα, επειδή προσελκύουν τα άτομα και πλησιάζουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται κοντά στην φωτιά.

Τζάκια

Τα προκατασκευασμένα τζάκια να στηρίζονται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μετακίνησης.

Τα τζάκια από άλλα συμπαγή δομικά υλικά (σκυρόδεμα κλπ), πρέπει να στηρίζονται σε επαρκείς για το φορτίο κατασκευές, ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 3 ωρών.

Απαιτείται επέκταση του δαπέδου κατασκευασμένης από πέτρα, σκυρόδεμα και άλλα πυράντοχα υλικά μπροστά και εκατέρωθεν του ανοίγματος του τζακιού.

Μην αφήνετε μικροαντικείμενα, στο περβάζι στο τζάκι. Είναι βέβαιο πως τα παιδιά θα πλησιάσουν να τα πάρουν.

Συστήνεται η τοποθέτηση πόρτας ή άλλου κατάλληλου μηχανισμού μπροστά από το άνοιγμα.

Σόμπες

Ο όγκος του χώρου να είναι τουλάχιστον 15 κυβ. μέτρα με κατάλληλη διαστασιολόγηση και τοποθέτηση της συσκευής που θα επιτρέπει την σωστή ανακυκλοφορία του αέρα.

Αν το δάπεδο είναι ξύλινο ή είναι κατασκευασμένο από καυστά υλικά, τοποθετήστε τη σόμπα πάνω σε βάση ελάχιστου πάχους της τάξης των 5-10 εκατοστών, από πυράντοχα υλικά με ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 2 ωρών (μάρμαρο, σκυρόδεμα κλπ) ώστε αν πέσει αναμμένο κάρβουνο από την θυρίδα που ξεχάστηκε για λίγο ανοικτή, να μην έρθει σε επαφή με υλικά που αναφλέγονται. Η ανωτέρω βάση να εκτείνεται περιμετρικά της σόμπας σε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου. Η ανωτέρω βάση, πρέπει στην επιφάνειά της να καλύπτεται από μεταλλικό έλασμα ελάχιστου πάχους 0,62 χιλιοστών. Αν η απόσταση μεταξύ βάσης σόμπας και δαπέδου είναι μικρότερη από 50 χιλιοστά, η σόμπα δεν πρέπει να τοποθετείται σε δάπεδο ξύλινο ή κατασκευασμένο από καυστά υλικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατασκευή να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Επίσης, το δάπεδο να αντέχει το φορτίο της σόμπας.

Η ελάχιστη απόσταση του 1 μέτρου από καυστούς τοίχους ή οροφές, δύναται να μειωθεί με χρήση κατάλληλων κατασκευών από μη καυστά υλικά που τοποθετούνται στους τοίχους- οροφές και δεν παρεμποδίζουν την ανακυκλοφορία του αέρα.

Σόμπα Πετρελαίου ή λαδιού

Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την στεγανότητα των σωλήνων και των ρακόρ μήπως τρέχει πετρέλαιο στο πάτωμα.

Να χρησιμοποιείτε το καύσιμο που προτείνει ο κατασκευαστής.

Να ελέγχετε την καλή κατάσταση του μπέκ γιατί αν είναι χαλασμένα θα γίνει υπερχείλιση στο χώρο καύσεως.

Όταν θέλετε να κλείσετε τη σόμπα, κλείνετε απαραίτητα το διακόπτη παροχής.

Ποτέ να μην βάζετε καύσιμο στην σόμπα όταν είναι σε λειτουργία ή ζεστή.

Ποτέ μην προσπαθήστε να ανάψετε τη σόμπα, όταν μέσα στο καυστήρα της υπάρχει περισσότερη ποσότητα καυσίμου. Υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμανθεί προκαλώντας πυρκαγιά ή να γίνει ακόμα και έκρηξη της δεξαμενής του καυσίμου.

Αν για τη λειτουργία της απαιτείται και ρεύμα να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του διακόπτη κατά το άναμμα και σβήσιμο της σόμπας.

Ποτέ μη ξεχάσετε το μοτέρ του ρεύματος σε λειτουργία ενώ η σόμπα είναι σβησμένη.

Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά.

Απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμού ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την τροφοδοσία καυσίμου σε περίπτωση σβησίματος της φλόγας.

Αν χρησιμοποιείτε Σόμπα Ηλεκτρική

Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ χωρίς προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.

Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά. Μπορεί να ανατραπεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Να προτιμάτε συσκευές που διαθέτουν ειδική ασφάλεια κλεισίματος που ενεργοποιείται σε περίπτωση ανατροπής.

Κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κλπ. να μην βρίσκονται κοντά στην ηλεκτρική σόμπα.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε σόμπες με αντίσταση που είναι ορατή γιατί αν και φθηνότερες είναι επικίνδυνες.

Σβήστε τη συσκευή όταν δεν είστε στο δωμάτιο ή κοιμόσαστε.

Η συσκευή να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από οτιδήποτε μπορεί να καεί.

Ελέγχετε συχνά την κατάσταση των καλωδίων. Γυμνά καλώδια και ελαττωματικές πρίζες προκαλούν πυρκαγιά.

Μην ξεχνάτε πως ασφαλέστερες στη λειτουργία τους και πιο ακίνδυνες είναι οι ηλ. συσκευές με κυκλοφορία λαδιού (πχ. τα ηλ. σώματα). Παρόλα αυτά όμως, απαραίτητο είναι:

Να μην βάζετε πάνω στις συσκευές αυτές ρούχα, εσώρουχα, κάλτσες κλπ. να στεγνώνουν. Αν τα ξεχάσετε για αρκετή ώρα πάνω στην αναμμένη συσκευή θα αναφλεγούν.

Αν χρησιμοποιείτε Σόμπα Υγραερίου

Κατά το άναμμα αφού ανοίγετε τη στρόφιγγα της φιάλης να βάζετε και το μπουτόν στην ανάλογη θέση.

Κατά το σβήσιμο κλείνετε τη στρόφιγγα της φιάλης και επίσης βάζετε το μπουτόν στην ανάλογη θέση.

Μην ξεχνάτε πως οι πολλοί τύποι σομπών υγραερίου πρέπει να λειτουργούν με τον ειδικό ρυθμιστή χαμηλής πιέσεως.

Προσέχετε ώστε ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας του υγραερίου να μην είναι τσακισμένος.

Μην αφήνετε τη σόμπα αναμμένη μέσα στο δωμάτιο όταν κοιμόσαστε ή φεύγετε από το σπίτι. Διατηρείτε τη σόμπα μακριά από υγρασία.

Μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.

Μην τη μεταφέρετε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.

Μην τοποθετείτε τη σόμπα κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, ρούχα, πολυθρόνες κλπ.

Μην σκεπάζετε τη σόμπα κατά τη λειτουργία της με καλύμματα και μην απλώνετε πάνω σ' αυτή ρούχα για στέγνωμα.

Μην την τοποθετείτε κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες και άλλα καυστά υλικά.

Κάνοντας αλλαγή της φιάλης, φροντίστε ώστε ο διακόπτης της φιάλης να είναι κλειστός, να μην υπάρχει κοντά φλόγα και κυρίως μην καπνίζετε.

Ορισμένες μεταβολές του χώρου εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή της θερμάστρας με δυσμενείς επιπτώσεις για την ασφάλειά σας.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους χώρους, καθώς και ισόγειους, που επικοινωνούν απευθείας με υπόγειους χώρους.

Αν διαπιστώσετε διαρροή υγραερίου

Μην ανάψετε σπίρτο, αναπτήρα, ηλεκτρικό φως κλπ. Σβήστε αμέσως κάθε γυμνή φλόγα.

Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε καλά τη φιάλη.

Αερίστε καλά το χώρο και καλέστε αμέσως συντηρητή. Ακόμα μην ξεχνάτε κατά τους θερινούς μήνες (προκειμένου να την αποθηκεύεστε), να σκεπάσετε καλά τη σόμπα σας και ιδιαίτερα τον καυστήρα, για να τον προστατέψετε από την σκόνη.

