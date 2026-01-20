Τραγωδία στη Νεστάνη Αρκαδίας: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να βγει έγκαιρα από το φλεγόμενο σπίτι του.

Τραγωδία στη Νεστάνη Αρκαδίας: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Eurokinissi (αρχείου)
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία το βράδυ της Δευτέρας στη Νεστάνη Αρκαδίας κόστισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να διαφύγει από το φλεγόμενο σπίτι του και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:45, όταν κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, βλέποντας καπνούς και φλόγες να ξεπηδούν από την κατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Τρίπολη, με 14 πυροσβέστες και πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, γεγονός που φέρεται να κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη τη διαφυγή του.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το τραγικό συμβάν.

