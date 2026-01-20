Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο κτίριο στην Καλλιθέα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Δοΐράνης
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ιθσχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Kαλλιθέας.
Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δοϊράνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Αγίων Πάντων έως την οδό Χαροκόπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κατάστασης και η ασφάλεια πολιτών και διερχόμενων οδηγών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Διάσειση ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολος με Αναντολού Εφές
21:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Καναδάς μελετά σενάριο στρατιωτικής εισβολής από τις ΗΠΑ
19:42 ∙ LIFESTYLE