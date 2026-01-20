Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο κτίριο στην Καλλιθέα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Δοΐράνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Kαλλιθέας.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δοϊράνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Αγίων Πάντων έως την οδό Χαροκόπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της κατάστασης και η ασφάλεια πολιτών και διερχόμενων οδηγών.

Διαβάστε επίσης