Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Ξενοφών

Ξενοφώντας

Φώντας

Φόντας

Φόνης

Ξενοφωντία

Ξενοφωντίνα

Ξενοφούλα

Ξενοφώντη

Ξένια



Όσιος Ξενοφών

Ο Όσιος Ξενοφών έζησε κατά τα τέλη του 10ου αιώνος μ.Χ. και σκήτεψε στο Άγιον Όρος. Καταγόταν από περιφανή και πλούσια οικογένεια και είχε σπουδαία μόρφωση. Υπήρξε σύγχρονος του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του δομήτορος της Μεγίστης Λαύρας, στο δε βίο του μαρτυρείται ότι ο Όσιος Αθανάσιος θεράπευσε τον αδελφό του Οσίου Ξενοφώντος, Θεόδωρο, ο οποίος έπασχε από την ανίατη νόσο του καρκίνου.

Έζησε τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565). Πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ως ασκητής στην Παλαιστίνη μαζί με τη σύζυγό του Μαρία και τα δυο παιδιά του Αρκάδιο και Ιωάννη, με τους οποίους συνεορτάζονται.

