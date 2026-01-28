Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 8+1 ρυθμίσεις - σκούπα στο Δημόσιο
Ελεύθερος Τύπος: Οι πίνακες με τις νέες εισφορές
Η Καθημερινή: Απευθείας σύνδεση με τις ταμειακές μηχανές
Τα Νέα: Εξισώνονται όλα τα μεταπτυχιακά
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Apple Creator Studio: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία για παραγωγή περιερχομένου
07:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι: Εμπρηστική επίθεση σε τρία αυτοκίνητα
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:32 ∙ LIFESTYLE
