Η τεχνολογική λύση που απογειώνει την κερδοφορία του ξενοδοχείου σας

Πιστεύετε ότι έχετε πλήρη εικόνα της λειτουργίας και του κόστους του ξενοδοχείου σας, καθώς και τα κατάλληλα δεδομένα για να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις τη στιγμή που πρέπει; Οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανακαλύπτουν την πραγματική εικόνα του Ιουνίου μετά τα μέσα Ιουλίου.

Η Connectline έχει την απάντηση! Επισκεφθείτε τη HORECA 2026 (13–16 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo) για να γνωρίσετε το ArtIE Hospitality ERP, την εξειδικευμένη εφαρμογή οργάνωσης και διοικητικού ελέγχου για τον κλάδο της φιλοξενίας (Hall 2 | Περίπτερο Β27).

Τι προσφέρει το ArtIE Hospitality ERP;

Το ArtIE Hospitality ERP είναι κάθετη λύση για ξενοδοχεία, βασισμένη στο Soft1 ERP, που ενοποιεί οικονομικά, προμήθειες/αποθήκη και λειτουργικά δεδομένα για διοικητικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο.

Το ArtIE Hospitality ERP σας βοηθά να:

Οργανωθείτε : Ενοποίηση οικονομικών, αποθήκης, προμηθειών, λειτουργικών δεδομένων σε μία εφαρμογή

: Ενοποίηση οικονομικών, αποθήκης, προμηθειών, λειτουργικών δεδομένων σε μία εφαρμογή Αυτοματοποιηθείτε : Κρίσιμες διαδικασίες μετατρέπονται σε αυτόματες ροές εργασίας

: Κρίσιμες διαδικασίες μετατρέπονται σε αυτόματες ροές εργασίας Πληροφορηθείτε: Real-time εικόνα για αποφάσεις την ίδια στιγμή - όχι τον επόμενο μήνα

Αποτέλεσμα; Εστιάζετε σε αυτό που έχει πραγματική αξία: τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η συνεισφορά της Connectline στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου

«Για εμάς, η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε καλύτερες αποφάσεις και πραγματική ανάπτυξη. Στη φιλοξενία, η real-time εικόνα κόστους, απόδοσης και λειτουργίας βρίσκονται στο πυρήνας της κερδοφορίας και της ανάπτυξης. Το ArtIE Hospitality ERP σχεδιάστηκε ακριβώς γι’ αυτό. Για να προσφέρει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πλήρη έλεγχο και έγκαιρη πληροφόρηση συμβάλλοντας στη στρατηγική τους για ανάπτυξη», αναφέρει ο CEO της Connectline, Πάνος Σίμου.

Επισκεφθείτε την Connectline στη HORECA 2026 (Hall 2 | Περίπτερο Β27), συζητήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Connectline και μάθετε πώς το ArtIE Hospitality ΕRP θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ξενοδοχείου σας.

Σχετικά με την Connectline

Η Connectline είναι ηγέτιδα εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που λειτουργούν ως εργαλεία οργάνωσης, πληροφόρησης, αυτοματοποίησης και διοίκησης υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων-πελατών της.