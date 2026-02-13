Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 15:30 υπό άγνωστες προς το παρόν συνθήκες εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αντωνίου Νάστου 19Α.

Επί τόπου στο σημείο βρίσκεται η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.