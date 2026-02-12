Φωτιά στις φυλακές Τρικάλων

Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πτέρυγα Α2 των φυλακών Τρικάλων, έπειτα από επεισόδια που προκλήθηκαν μετά το πέρας διαδικασίας πειθαρχικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ομάδα κρατουμένων αντέδρασαν σε απόφαση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται για σύντομο χρονικό διάστημα, πριν αποκατασταθεί η τάξη από το προσωπικό.

