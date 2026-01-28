Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: Κλειστά τα σχολεία που φοιτούν οι κρατούμενοι

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όπου παρακολουθούν μαθήματα παιδιά που κρατούνται στην Κασσαβέτεια, μετά τα δύο θετικά κρούσματα φυματίωσης και τις εξετάσεις που απέδειξαν πως τα 35 άτομα από τα 124 άτομα που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν θετικά σε εξέταση mantux.

Στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις της Νέας Αγχιάλου και στο δημοτικό σχολείο Κασσαβέτειας, παραδίδουν μαθήματα περίπου 30 καθηγητές και δάσκαλοι, με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κινητοποιούνται μετά τα δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, καθώς δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση. Εκπαιδευτικοί απαίτησαν μέτρα για την προστασία τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό, ενώ παραδίδουν μαθήματα και σε άλλα σχολεία, αναφέρει το gegonota.news.

Ο Δήμος Βόλου αποφάσισε την Τετάρτη (28/01) οι δύο σχολικές μονάδες να παραμείνουν κλειστές έως την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

34 κρατούμενοι, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, και ένας φύλακας, βρέθηκαν θετικοί στο mantux.

