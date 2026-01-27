Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux

Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κασσαβέτειας μετά την επιβεβαίωση ενεργών ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης σε ανήλικο κρατούμενο από το Σουδάν και έναν ενήλικα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα νοσηλείες των κρουσμάτων και απομόνωση καθώς επίσης και ελέγχους Mantoux.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η ιχνηλάτηση της νόσου έχει ολοκληρωθεί σε 124 άτομα, που αποτελούσαν επαφές των ασθενών και 34 κρατούμενοι βρέθηκαν θετικοί στο mantoux, όπως επίσης και ένας φύλακας.

Οι θετικές εξετάσεις Mantoux αποτελούν σήμα κινδύνου, ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο πάσχει από ενεργό φυματίωση. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει ιστορικό επαφής με ασθενή με μεταδοτική μορφή φυματίωσης και η θετική εξέταση Mantoux μπορεί να σημαίνει μόλυνση από το μυκοβακτηρίδιο ή ακόμη και ενεργό νόσο. Σε κάθε περίπτωση, η δερμοαντίδραση Mantoux αξιολογείται σε συνάρτηση με το ιστορικό και την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων.

Σημειώνεται πως μια θετική δερμοαντίδραση Mantoux μπορεί να σημαίνει και προηγούμενη μόλυνση με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.

Όσοι βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο Νοσοκομείο του Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

