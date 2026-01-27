Χανιά: Η Τροχαία έκοψε κλήσεις και πήρε πινακίδες νεφροπαθών στην αυλή του νοσοκομείου

Αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν 8 νεφροπαθείς μετά την θεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι νεφροπαθείς είχαν μεταβεί με τα οχήματά τους στο νοσοκομείο παρκάροντάς τα στην αυλή του νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση.

Άνδρες της Τροχαίας Χανίων σε εξόρμηση που έκαναν στην αυλή του νοσοκομείου, ενώ οι ασθενείς υποβάλλονταν σε θεραπεία, προχώρησαν στην βεβαίωση κλήσης στα οχήματά τους καθώς είχαν παρκάρει σε θέσεις ΑμεΑ βγάζοντας παράλληλα τις πινακίδες.

Σημειώνεται ότι όλα τα οχήματα έφεραν το ανάλογο καρτελάκι που προμηθεύονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ακριβώς για τον σκοπό αυτό και είχαν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ.

«Οι ασθενείς έχουν στο παρμπριζ το καρτελάκι αυτό. Ενώ υπήρχε, πήραν από οκτώ αυτοκίνητα τις πινακίδες. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν και δεν μπορούν και να ξανάρθουν μεθαύριο. Μίλησα με την διοικήτρια της τροχαίας, μου είπε ότι δεν γίνεται κάτι, πρέπει να πάνε να κάνουν ένσταση!» ανέφερε στο zarpanews.gr η προϊσταμένη της μονάδας, Κλειώ Συτζανάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι έλεγχοι της τροχαίας, ζητήθηκαν από την διοίκηση του νοσοκομείου, για να διασφαλιστούν ακριβώς αυτές οι θέσεις, των νεφροπαθών και να μην καταληφθούν από πολίτες που θα προσέρχονται στα Επείγοντα, τα οποία προσωρινά από το περασμένο Σάββατο στεγάζονται στο ακριβώς διπλανό κτήριο!

Οι νεφροπαθείς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους και με πεσμένη πίεση ήρθαν αντιμέτωποι με την πρωτοφανή αυτή κατάσταση, δηλώνοντας την απόγνωσή τους στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο:

