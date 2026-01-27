Ηράκλειο: Σύζυγος και πεθερά την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι - Την παρακολουθούσαν συνεχώς

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συζύγου και της πεθεράς της βίωνε το τελευταίο διάστημα μία 31χρονη γυναίκα σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου η οποία βρήκε τη δύναμη και προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 31χρονη βρήκε τη Δευτέρα (26/01) το κουράγιο και ειδοποίησε την Αστυνομία λέγοντας αρχικά πως είναι θύμα κακοποίησης και την έχουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ελευθέρωσαν την 31χρονη η οποία τους ανέφερε πως τις τελευταίες τρεις ημέρες την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να βγουν έξω ενώ όλες οι κινήσεις της παρακολουθούνταν τόσο από την πεθερά της όσο και από τον σύζυγό της.

Παράλληλα, ανέφερε πως και κατά το παρελθόν ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της με λεκτική και σωματική βία ενώ, μάλιστα, σε κάποια περίπτωση την είχε παρατήσει με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένη περιοχή και αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι με τα πόδια.

Σημειωτέον, τόσο ο σύζυγος όσο και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση ενώ ο σύζυγος διώκεται και για όπλα καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κυνηγετικά όπλα και σφαίρες.

