Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδελφή του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε από τις Αρχές, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μεσήλικας επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε σοβαρά, με την άτυχη γυναίκα να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Η 49χρονη δέχθηκε επίθεση από τον αδελφό της, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μέσα στο σπίτι που διέμεναν με την 85χρονη μητέρα τους, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ο 55χρονος επιτέθηκε με μεγάλη σφοδρότητα στην αδελφή του, χτυπώντας την στο πρόσωπο με τα χέρια, και τραυματίζοντάς την στα μάτια. Η άτυχη γυναίκα, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Γεώργιος Γεννηματάς», για να λάβει φροντίδα από τους γιατρούς.

Οι φωνές και οι τσακωμοί έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες, που κάλεσαν την Άμεση Δράση και. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνέλαβαν τον 55χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής και στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.