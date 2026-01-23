Φυλακές Κασσαβέτειας: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης - Συναγερμός στις αρχές

Επιβεβαιώθηκε ακόμα ένα κρούσμα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Ο κρατούμενος ασθενής είχε εισαχθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πνευμονία και οι τελικές εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για ενεργή λοίμωξη φυματίωσης, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να νοσηλεύεται πλέον σε θάλαμο-κελί του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακόμα ένας κρατούμενος στις ίδιες φυλακές, που διαγνώστηκε επίσης με φυματίωση, βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας εργάτης γης από την Ινδία, που είχε εργαστεί σε χωράφια της Μαγνησίας.

Οι δύο κρατούμενοι της Κασσαβέτειας διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών στη φυλακή, όπου το ποσοστό πληρότητας φτάνει το 113%. Ο συνωστισμός, ο ανεπαρκής αερισμός και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.

Για τον λόγο αυτό, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει ξεκινήσει έλεγχο Mantoux σε όλους τους κρατούμενους, πέρα από αυτούς των θαλάμων των ασθενών, με στόχο την ανίχνευση ατόμων που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, χωρίς απαραίτητα να έχουν ενεργή νόσο.

