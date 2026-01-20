Δικογραφία για τον εμπρησμό στις φυλακές Κασσαβέτειας – Καλά στην υγεία τους οι ανήλικοι κρατούμενοι

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/1) σε θάλαμο ανηλίκων στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, με αποτέλεσμα έντεκα κρατούμενοι να μεταφερθούν προληπτικά στο Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 στη δυτική πτέρυγα 821. Στο σημείο έφθασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Οι ανήλικοι κρατούμενοι εισέπνευσαν πυκνό καπνό από την καύση στρωμάτων και μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο. Δεν έφεραν εγκαύματα και, μετά την ιατρική φροντίδα, διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με διαμαρτυρίες αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Η συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκεται υπό υγειονομική επιτήρηση και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή διασποράς, ενώ η προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

