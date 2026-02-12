Φυλακές Διαβατών: Χειροπέδες σε σωφρονιστικό υπάλληλο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Συνελήφθη στη Βέροια σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί στις φυλακές Διαβατών και φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το voria.gr, σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί μαζί με ένα ακόμα άτομο, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα δύο πρόσωπα, ένας εκ των οποίων θα καθίσει στο εδώλιο του Αυτοφώρου.

Ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να είχε επικοινωνία με κρατούμενους, με τις συνομιλίες να τον θέτουν στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.

