Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και στη σύλληψη του δράστη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2) στις 18.20 στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Τροχαίας Αττικής, έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός της ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Τον καταδίωξαν όμως δικυκλιστές της Ομάδας και στην διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου κατάφεραν, με την συνδρομή περιπολικού, να τον εγκλωβίσουν.

Ο νεαρός όμως και πάλι έκανε έναν ελιγμό και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ημεδαπός, γεννηθείς το 2010, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή των Εξαρχείων.

